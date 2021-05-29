Дымящиеся руины: кадры с места крупного пожара на рынке в Сочи

МЧС Краснодарского края опубликовало кадры с места крупного возгорания на территории строительного рынка «Спартак», располагающегося в центральном районе города-курорта Сочи. Сегодня ночью 870 квадратных метров площади торгового пространства было охвачено огнем.

На предоставленных кадрах видно, как оперативные службы проводят работы посреди полуразрушенных торговых рядов. Дым, оставшийся после пожара, все еще витает в воздухе, подсвеченный фонарями.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К тушению пламени были привлечены 46 человек и 16 единиц техники от РСЧС, - 34 человека и 11 единиц техники от МЧС.