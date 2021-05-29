СМИ: в Германии продают лимузин Леонида Брежнева

На одной из немецких торговых площадок появилось объявление о продаже лимузина ГАЗ-14 «Чайка» производства Советского Союза. Этот автомобиль несколько десятилетий назад будто бы принадлежал генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу.

По утверждению нынешнего владельца машины, транспортное средство якобы было подарком бывшему главе СССР на 70-летний юбилей. Лимузин был выпущен в 1976 году специально для членов партии, и не выходил на рынок для свободной торговли. Об этом пишут «Вести.RU».

По заявлению автора объявления, транспортное средство находится в рабочем состоянии. Его мощность составляет 220 лошадиных сил, а пробег - 73 300 километров. Выручить за автомобиль рассчитывают 120 тысяч евро (около 10,7 миллиона рублей).