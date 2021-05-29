Почетный консул Украины умер в США

В Соединенных Штатах скончался почетный консул Украины Богдан Федорак. Соответствующую информацию сообщило посольство страны в США на официальной странице в соцсети Facebook.

Федорак ушел из жизни в мичиганском городе Детройте. Украинское дипведомство выразило в связи со случившимся свои соболезнования семье, друзьям и близким почетного консула.

Федорак занимал свою должность с 2001 года. Причина его смерти уточнена не была.