В Сочи произошел дорожный конфликт со стрельбой

В Сочи произошел конфликт на дороге со стрельбой. Согласно предварительной информации, в перестрелке использовалось охолощенное огнестрельное оружие.

Инцидент случился 29 мая вечером в микрорайоне Мамайка. Сообщение о звуках, схожих со звуками выстрелов, поступило в экстренные службы города приблизительно в 19.30, после чего на место выдвинулись полицейские. Об этом пишет РИА Новости.

Было установлено, что неизвестный совершил несколько, вероятно, холостых выстрелов в ходе дорожного конфликта. В настоящий момент, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, ведется активный поиск участников конфликта.