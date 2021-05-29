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Боец MMA Дибиров задержан в Москве за нападение на человека

Алексей Курильченко
23:02 29.05.2021
Спортсмен Гарун Дибиров задержан в Москве после нападения на человека.
Боец MMA Дибиров задержан в Москве за нападение на человека
© Фото: pixabay.com
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По данным СМИ, боец смешанных единоборств Гарун Дибиров был задержан в Москве из-за нападения на человека. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы. Конфликт произошел на востоке столицы. Дибирова задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предает РИА Новости.

«Двадцать восьмого мая около 21.40 на службу "02" поступило сообщение о конфликте возле дома 42 корпус 2 на Первомайской улице. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них причинил своему оппоненту телесные повреждения. В результате происшествия пострадавший госпитализирован с травмой головы», - говорится в сообщении на сайте столичного МВД.

В декабре прошлого года кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца MMA Владимира Минеева за провокацию массовой драки во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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