Боец MMA Дибиров задержан в Москве за нападение на человека

По данным СМИ, боец смешанных единоборств Гарун Дибиров был задержан в Москве из-за нападения на человека. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы. Конфликт произошел на востоке столицы. Дибирова задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предает РИА Новости.

«Двадцать восьмого мая около 21.40 на службу "02" поступило сообщение о конфликте возле дома 42 корпус 2 на Первомайской улице. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них причинил своему оппоненту телесные повреждения. В результате происшествия пострадавший госпитализирован с травмой головы», - говорится в сообщении на сайте столичного МВД.

В декабре прошлого года кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца MMA Владимира Минеева за провокацию массовой драки во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.