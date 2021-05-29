Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся дожди

Обильные осадки утихнут в Москве во второй половине дня 30 мая, однако полностью дожди прекратятся к 1 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что существенные осадки прекратятся из-за роста давления во второй половине дня воскресенья, пишет ТАСС.

«В понедельник, 31 мая, еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, 1 июня, уже без осадков», - сказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшие два дня прогнозируется на 3-4 градуса ниже нормы.