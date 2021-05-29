Боевики в САР не пропустили школьников на пункт пропуска в Идлибе

В Сирии в Идлибской зоне деэскалации за последние сутки террористы группировки «Джабхат ан-Нусра»* осуществили 45 обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Вадим Кулить.

В частности, в провинции Идлиб - 25 обстрелов, в провинции Латакия - 12 обстрелов, в провинции Хама - 8 обстрелов.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Для обеспечения сдачи экзаменов школьниками Идлибской зоны деэскалации и других неподконтрольных районов по инициативе минобразования Сирии при поддержке ЦПВС с 27 мая открыты шесть пунктов пропуска в провинциях Идлиб, Ракка, Дейр-эз-Зор и Алеппо. С начала работы ими воспользовалось уже 4 297 человек.



Однако, по данным объективного контроля, 29 мая в районе между населенными пунктами Маарет-Эль-Улия и Сарамин провинции Идлиб боевиками вооруженного формирования, действующего в зоне ответственности ВС Турции, была остановлена и возвращена в обратном направлении группа школьников. Они направлялись в сопровождении родителей на пункт пропуска Трумба, расположенный в районе города Серакаб.



Российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.





*Запрещенная на территории России террористическая организация