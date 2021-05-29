Стало известно, когда Минск наладит полное транспортное сообщение с Россией

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков заявил, что проблема транспортного сообщения с Россией, нарушенного из-за пандемии COVID-19, будет решена в ближайшие месяц-два.

«Проблемная тема осталась на данный момент одна – с COVID-19: речь идет об ограничении сообщения железнодорожным транспортом. Мы видим активизацию, но это не тот уровень, который был», - рассказал Снопков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он также подчеркнул, что уровень полетов между странами сегодня почти в десять раз меньше, чем ранее. Транспортное сообщение, по словам Снопкова, влияет на экономические отношения и на межличностные контакты.

По его словам, эта тема была недавно затронута премьерами двух стран.

«Уверен, что в ближайшие месяц-два эта проблема тоже будет решена, других проблем (в отношениях - Прим. ред.) я не вижу», – сказал Снопков.

Ранее Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поручили министерствам транспорта двух государств проработать вопросы воздушного сообщения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.