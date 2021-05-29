Генерал СБУ раскритиковал Зеленского за прекращение авиасообщения с Белоруссией

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил, что решение Владимира Зеленского о прекращении авиасообщения с Белоруссией связано с обидой на Александра Лукашенко. По его словам, оно является «непродуманным» и «власть не имеет права на подобные слабости».

После инцидента с самолетом Ryanair, совершим экстренную посадку в Минске, Украина стала первой страной, которая запретила своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, а затем закрыла свою территорию для пролета самолетов Белоруссии.

Вовк считает, что в данном случае не стоило торопиться с решением и нужно было «подождать, что скажет Европа», поскольку заявление Международной организации гражданской авиации (ICAO) о начале расследования инцидента было сделано только 28 мая.

«Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», - сказал генерал-майор в эфире телеканала «НАШ».

Вовк выразил мнение, что, если украинская сторона хочет строить цивилизованное правовое государство, то Киеву нужно дождаться завершения расследования инцидента с самолетом Ryanair.