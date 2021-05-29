На юго-востоке Москвы таксист зарезал человека
Инцидент произошел в районе Некрасовка недалеко от автозаправочной станции.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
В Москве в районе Некрасовка таксист зарезал ножом человека. Инцидент произошел недалеко от автозаправочной станции, подозреваемый задержан правоохранителями.
«Один участник конфликта своему оппоненту острым предметом нанес ранения, от которых тот скончался, и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками полиции», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что подозреваемый был доставлен в территориальное подразделение ГУ МВД, делом также занимается Следственный комитет.