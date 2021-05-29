В стране и мире На юго-востоке Москвы таксист зарезал человека Светлана Головина Инцидент произошел в районе Некрасовка недалеко от автозаправочной станции. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: В Москве в районе Некрасовка таксист зарезал ножом человека. Инцидент произошел недалеко от автозаправочной станции, подозреваемый задержан правоохранителями. «Один участник конфликта своему оппоненту острым предметом нанес ранения, от которых тот скончался, и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками полиции», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что подозреваемый был доставлен в территориальное подразделение ГУ МВД, делом также занимается Следственный комитет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика