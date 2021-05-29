На Кубенском озере под Вологдой восемь человек оказались в утонувшей лодке

Восемь человек вышли в плавание на лодке по Кубенскому озеру. Лодка отчалила от берега в районе деревни Шера, Сокольского района Вологодской области. Неожиданно лодка получила пробоину и стала тонуть. Все восемь человек оказались в озере, но в 15 часов 52 минуты они успели подать сигнал о бедствии.

Три человека были найдены примерно в шесть часов вечера, еще через час – четверо. Все пострадавшие были в спасательных жилетах.