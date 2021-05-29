Президенты РФ и Белоруссии поручили проработать вопросы авиасообщения

Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поручили министерствам транспорта двух государств проработать вопросы воздушного сообщения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности организовать все аспекты воздушного сообщения необходимо с учетом наступающего периода отпусков и большого количества граждан республики, желающих приехать на Черноморское побережье России, а также, «что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину».

«Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство (Белоруссии, прим. ред), с учетом того, что "Белавиа" больше нежеланный гость в европейских городах», - сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. В частности, Россия выступает против множественных расследований и является сторонником серьезного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права.