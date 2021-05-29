Песков рассказал, когда Белоруссия получит второй транш кредита

Второй транш кредита в 500 миллионов долларов из 1,5 миллиарда Белоруссии предоставят до конца июня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, все детали согласованы и никаких препятствий для этого нет.

«Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолетом», - сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков сообщил, что в ходе переговоров Владимира Путина и президента Белоруссии вопрос дополнительной экономической поддержки не поднимался.