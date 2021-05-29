Кремль: Лукашенко не поднимал вопрос дополнительной экономической помощи
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи», - сказал официальный представитель Кремля.
Встреча лидеров двух стран проходила в Сочи.