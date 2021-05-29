В стране и мире Кремль: Лукашенко не поднимал вопрос дополнительной экономической помощи Светлана Головина Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи», - сказал официальный представитель Кремля. Встреча лидеров двух стран проходила в Сочи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика