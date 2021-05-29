В море Индонезии вспыхнул паром
На борту справиться с огнем не удалось, в результате чего пассажирам и экипажу пришлось прыгать в море.
© Видео: twitter © Фото: @dylansabalaka, twitter
|
В море Индонезии вспыхнул паром
На борту справиться с огнем не удалось, в результате чего пассажирам и экипажу пришлось прыгать в море.
© Видео: twitter © Фото: @dylansabalaka, twitter
|
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