В стране и мире В море Индонезии вспыхнул паром Светлана Головина На борту справиться с огнем не удалось, в результате чего пассажирам и экипажу пришлось прыгать в море. © Видео: twitter © Фото: @dylansabalaka, twitter Читайте нас на: В субботу, 29 мая, на востоке Индонезии загорелся паром, на борту которого находились порядка 200 человек. Видео инцидента было опубликовано в Twitter. © @YudiAbdulRohim1, twitter Паром вышел из Тернате в направлении порта на острове Лимафатола. Однако через 15 минут после отправления на борту произошло возгорание. Ликвидировать огонь не удалось, в результате чего пассажирам и экипажу пришлось прыгать в море. © @Msw_dicko, twitter Отмечается, что судно выгорело полностью. Информация о пострадавших не поступала. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика