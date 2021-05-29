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Взлет и точно в цель: стартовал финал всеармейского конкурса «Авиадартс» под Рязанью

Максим Гриценко
Светлана Головина
22:20 29.05.2021
В программе состязания новые элементы как у истребителей Су-30СМ, так и вертолетов Ми-8.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Рязанской области в финале всеармейского конкурса «Авидартс» экипажи боевых самолетов и вертолетов соревнуются в навигации, воздушной разведке, технике пилотирования и боевом применении.

Первыми в воздух поднялись сверхманевренные, многоцелевые истребители Су-30СМ. Летчики проводят воздушный бой, электронные пуски ракет воздух-воздух с видеофиксацией, а также работу парой против пары.

«В составе летали. Сейчас только что выполнили полет на воздушный бой пара на пару. Выполнили наведение, пуск ракет дальнего боя, переход в ближний бой, пуск ракет ближнего боя и пушки», - рассказал старший летчик Иван Жуков.

Новые элементы программы и у вертолетов. Впервые военно-транспортные Ми-8 будут имитировать тушение пожаров, сбрасывать воду в специальную емкость на точность - больший литраж - больше баллов.

«Минимальное время с момента запуска, если учитывать, что взлет будет производиться с места,  в течение 2-3-х минут можем выполнить взлет. Если по боевой какой-то задаче», - рассказал командир вертолета Ми-8 Анатолий Трофимов.

Во всеармейском этапе принимают участие более 50 экипажей ВКС и задействовано свыше 30 аэродромов по всей стране.

Лучшие экипажи выступят в международном финале конкурса, который пройдет в Рязани в августе текущего года. Пока судьи подводят только предварительные итоги, сохраняя интригу всеармейского «Авидартса».

Подробнее смотрите в сюжете Максима Гриценко.

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