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Немецкие хоккеисты поделились радостью от посещения Крыма

Егор Левин
17:09 29.05.2021
В завершении конференции нападающий Geronimo Stars пристыдил Европу за введение антироссийских санкций.
Немецкие хоккеисты поделились радостью от посещения Крыма
© Фото: Pixabay
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Немецкие хоккеисты, посетившие Крым в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов» и оценившие изменения, произошедшие на полуострове за последние года, поделились своими впечатлениями. По заверениям спорстменов, крымская инфраструктура постоянно улучшается.

Визитерами стали Виктор Триппел, нападающий клуба Geronimo Stars и тренер и глава того же клуба Маркус Вильгельм Ниршл. Тренер оказался в Крыму уже в четвертый раз, а его коллега впервые. В конференции «Крым: международные отношения через культуру и спорт» также принял участие председатель Комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Триппел отметил, что в течение всех лет, в которые он посещал полуостров, он все улучшается и улучшается. Из последнего он особенно отметил новый аэропорт и трассу «Таврида» и заявил, что вполне мог бы переехать в Россию. Его коллега Ниршл поделился, что ему, впервые приехавшему в республику, она показалась очень гостеприимной, а в детский лагерь «Артек» он отправил бы своего сына. Хоккеист признался, что уже выучил 20 русских слов.

В завершении конференции нападающий Geronimo Stars пристыдил Европу за введение антироссийских санкций.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом, что, однако, не мешает официальной Украине считать полуостров «временно оккупированной территорией».

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