Двоих потерявшихся туристов в горах Казахстана нашли мертвыми
По факту произошедшего департамент полиции Туркестанской области начал досудебное расследование.
© Фото: МЧС России
В горах Туркестанской области спасатели обнаружили тела двух ранее пропавших туристов. Об этом говорится в заявлении МЧС Казахстана.
Один из погибших был найден 29 мая в 00.30 на реке Угам, второй - в трех километрах от села Угам на реке. На вертолете они были отправлены в Шымкент.
По факту произошедшего департамент полиции Туркестанской области начал досудебное расследование.
Поиски еще двух пропавших продолжаются. В спецоперации задействованы спасатели, полиция, конный патруль пограничной службы и родственники пропавших. С воздуха в поисках помогают два борта «Казавиаспаса».
Накануне спасателям удалось найти живыми троих из пропавших туристов.