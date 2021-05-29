В стране и мире Двоих потерявшихся туристов в горах Казахстана нашли мертвыми Светлана Головина По факту произошедшего департамент полиции Туркестанской области начал досудебное расследование. © Фото: МЧС России Читайте нас на: В горах Туркестанской области спасатели обнаружили тела двух ранее пропавших туристов. Об этом говорится в заявлении МЧС Казахстана.



Один из погибших был найден 29 мая в 00.30 на реке Угам, второй - в трех километрах от села Угам на реке. На вертолете они были отправлены в Шымкент.



По факту произошедшего департамент полиции Туркестанской области начал досудебное расследование.



Поиски еще двух пропавших продолжаются. В спецоперации задействованы спасатели, полиция, конный патруль пограничной службы и родственники пропавших. С воздуха в поисках помогают два борта «Казавиаспаса». Накануне спасателям удалось найти живыми троих из пропавших туристов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика