Ушел из жизни автор серии игр Syberia Бенуа Сокаль

Бельгийский художник, известный как автор серии игр Syberia Бенуа Сокаль ушел из в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте издательства Microids.

«С глубокой печалью и тяжелым сердцем команда Microids должна объявить о смерти Бенуа Сокаля, скончавшегося 28 мая 2021 года после длительной болезни», - уточняется в заявлении.

В издательстве отметили, что Бенуа внес огромный вклад в глобализацию видеоигр благодаря разнообразным и плодотворным проектам за последние 25 лет. Через серию Syberia он смог мастерски «передать свою любовь ко всему Восточно-европейскому, раскрыв это через уникальные и необычные приключения».

Команда издательства выражает соболезнования родным и близким.