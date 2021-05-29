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Склоны и настилы: в Подмосковье начались заезды конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

Светлана Головина
Дария Сенникова
17:00 29.05.2021
В ходе заезда военные продемонстрируют мастерство вождения автомобилей в экстремальных условиях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Подмосковье на специализированном полигоне в рамках всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021 стартовали квалификационные заезды. В конкурсе задействованы автомобили УАЗ, а также КамАЗ с колесной формулой 4x4 и 6x6.

С воздуха кажется, что скорость высокая, но десятитонники идут всего 60 километров в час. Четыре круга по крутым склонам через ручьи и скользкие настилы преодолевает каждый.

Здесь лучшие военные автомобилисты - 300 человек представляют четыре военных округа и три военных флота. Но мастерство проявляется не в штатном прохождении трассы, а в противостоянии с соперниками.

«Соперник был достойный, мы с ним в 2019-м году встречались за первое-второе место, победа была за мной. В 2020-м году встретились в финале и также победа за мной», - рассказал командир взвода роты учебных машин учебного центра в Нахабино Олег Ефремов.

Этот заезд не стал исключением. Командир роты учебных машин от военной автобазы в Нахабино снова обогнал коллегу из Тольятти. В заезде второй год подряд участвуют женщины военнослужащие.

«Дети завидуют! У них мама села на такой автомобиль! Это называется драйв! Это когда ты понимаешь с каждой гонкой, что ты все больше чувствуешь автомобиль», - рассказала пилот команды из Читы Нина Довгий.

В команде она - главная и все, что касается комфорта в автомобиле - ее рук дело. За рулем «Патриота» ей привычней, чем в легковой, поскольку она и вне конкурса ездит только на габаритных машинах. Впрочем, автомобили с таких заездов в гаражах не застаиваются. Они предназначены не только для гонок.

Подробнее смотрите в сюжете Дарии Сенниковой.

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