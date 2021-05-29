Врач Мясников объяснил, когда полезен фастфуд

Употребление фастфуда в умеренных количествах может быть полезным. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.



По его словам, абсолютно полезной или вредной еды не существует. Если человек постоянно придерживается правильного питания, то особого вреда организму не будет.

«Вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный!», - сказал Мясников в эфире «Россия 1».

Врач пояснил, что фастфуд за счет количества калорий позволяет надолго утолить аппетит и придать бодрость. Ограниченно полезным является пицца с сыром, помидорами и морепродуктами.



Мясников добавил, что опасность фастфуда заключается в трансжирах и углеводах, которые вызывают ожирение и диабет, из-за чего частое их употребление не рекомендуется.