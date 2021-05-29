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Эксперты сообщили о росте числа фейковых сайтов пиццерий

Ирина Киселенко
16:10 29.05.2021
Мошенники вставляют в рекламу ресурс об акциях от имени брендов.
Эксперты сообщили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
© Фото: pixabay.com
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В мае рост числа фейковых сайтов популярных пиццерий вырос в четыре раза. Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности.

С 1 по 28 мая зарегистрировали 3496 доменов со словом pizza, в том числе 879 за последнюю неделю, рассказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. За апрель, по его словам, зарегистрировано 850 таких доменов.

В мае выявили и заблокировали более 20 фишинговых сайтов пиццерий. По данным Infosecurity обнаруженные сайты выглядели «максимально достоверно» и отличить их от настоящих неподготовленному пользователю непросто, отметили в компании, пишет «Коммерсант».

Ранее стало известно, что среди мошенников набирает популярность так называемый фишинг - способ выманивания денег у доверчивых пользователей Сети. Суть метода проста. Злоумышленники создают копию официального сайта компании, меняя одну букву в названии.

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