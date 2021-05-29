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На месте бывшего интерната в Канаде обнаружено массовое захоронение детей

Алексей Курильченко
01:54 29.05.2021
На месте школы-интерната в канадском Камлупсе обнаружены тела 215 детей.
На месте бывшего интерната в Канаде обнаружено массовое захоронение детей
© Фото: Andrew Snucins Keystone Press Agency Globallookpress
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В Канаде на территории бывшей школы-интерната было обнаружено массовое захоронение, в котором найдены тела 215 детей. По данным The Guardian, за время своей работы с 1890 по 1978 год интернат в городе Камлупс был известен из-за жестокого отношения к воспитанникам. Братская могила была обнаружена после обследования территории интерната с помощью георадара.

«У нас есть данные, которые мы может подтвердить. Мы считаем, что погибшие дети документировались как пропавшие без вести», - заявила Розанна Казимир, глава Индейской группы Каплупса.

Установлено, что некоторым детям на момент смерти было не более трех лет. На данный момент точные причины их гибели не установлены, ведется расследование. Отмечается, что в качестве воспитательных мер детей морили городом, выставляли на холод. Также на территории заведения часто случались вспышки различных заболеваний, включая туберкулез.

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