Эксперты назвали самые полезные ягоды

В ягодах содержится большое количество витаминов, пищевых волокон и биологически активных добавок, поэтому при покупке нужно осознанно относится к выбору продукта. Желательно выбирать ягоды российских производителей и без нарушения целостности, а также признаков залежания.

Наибольшее число природных биологически активных веществ содержится в жимолости, дикорастущей клюкве и чернике, рассказал глава лаборатории ФИЦ «Питания и биотехнологии» профессор Константин Эллер.

По его словам, их экстракты используют в препаратах для улучшения зрения и лечения мочеполовой системы. В день рекомендуется съедать порядка 20 граммов черники.

Поскольку жимолость на прилавках не всегда можно найти, можно отдать предпочтение малине, голубике или вишне.

«Если в сезон регулярно есть вишню, то запаса микроэлементов хватит до следующего года», - цитирует «360» председателя московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрия Шалыганова.

Специалист также советует отдавать предпочтение ягодам российского производителя. Для того, чтобы сохранить целостность продукта импортные обрабатывают различными веществами. Кроме того, зарубежные сельхозпроизводители используют химикаты для ускоренного созревания, которые могут негативно сказаться на здоровье.

