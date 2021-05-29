Диетолог рассказала о мифах продуктов с ГМО

По поводу ГМО в настоящий момент ведется много исследований. Есть данные, позволяющие говорить о том, что это абсолютно безвредные для человека продукты. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Их можно использовать как обычные, не обращая внимание на то, каким образом они были получены. Когда-то были исследования, которые показывали, что эти продукты могут несколько менять микрофлору кишечника, менять ее разнообразие. Но в качестве таких исследований, которые показывают перспективу использования продуктов ГМО, у нас нет достаточно оснований говорить, что это что-то совсем вредно, плохое и мы должны это исключать», - объяснила врач.

Резюмируя, эксперт отметила, что в начале, когда ГМО только появились, на самом деле были данные, что они могут влиять на пищеварительную систему, однако в настоящий момент преобладает все большее информации, что это достаточно безопасные продукты - сейчас к ним более спокойное отношение.

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