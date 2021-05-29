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В Москве открылся новый вокзал - Восточный

Алена Миронова
13:52 29.05.2021
Десятый по счету железнодорожный вокзал открылся в Москве и уже принял первых пассажиров. Он стал частью транспортно-пересадочного узла «Черкизово» и объединил поезда дальнего следования, МЦК, метро, а также наземный городской транспорт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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29 мая в Москве открылся десятый по счету железнодорожный вокзал - Восточный.

Новый вокзал стал частью транспортно-пересадочного узла «Черкизово» и объединил поезда дальнего следования, МЦК, метро, а также наземный городской транспорт.

«Вокзал действительно большой. Он сможет обслуживать тысячи пассажиров. Здесь будет очень серьезный пассажиропоток», - рассказал находящийся на месте корреспондент «Звезды» Игорь Балдин.

Сам вокзал двухэтажный. На первом этаже находятся кассы, зал ожидания, буфет. На втором этаже - вип-зал. Вокзал строили специально, чтобы разгрузить метро в центре, а также для обеспечения реконструкции Курского вокзала. 

На Восточный вокзал переведена часть рейсов в направлении Нижнего Новгорода, Иванова и других крупных городов. Сюда прибывают также транзитные поезда из Ижевска, Новороссийска, Санкт-Петербурга. Более того, этот вокзал связан с другими московскими вокзалами, что поможет разгрузить логистику.

В первые же утренние часы субботы Восточный принял сотни пассажиров.

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