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Славянская изоляция: откуда в Феодосии взялся Карантин

Егор Левин
13:18 29.05.2021
Эпидемии существовали во все времена, и Феодосия, которая была важным звеном черноморской торговли, учредила собственный Карантин в качестве барьера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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При первых же шагах по земле Феодосии можно сразу же попасть в Карантин. Но дело отнюдь не в актуальных коронавирусных ограничениях - речь идет об одном из районов Феодосии.

Эпидемии существовали во все времена истории человечества. Феодосия была важным звеном черноморской торговли, а учрежденный здесь Карантин стал для них барьером.

Первоначально слово «карантин» в переводе с французского языка означало «время, из сорока дней состоящее». Именно на этот срок прибывающие в порты суда обязывались встать на якорь перед тем, как смогут разгрузиться.

Район Карантин - самое древнее место Феодосии. Здесь же находится и не менее молодая крепость - Генуэзская Кафа. В свое время она была самой большой в Европе, и проживали в ней 70 тысяч человек. Именно здесь находился и тот невольничий рынок, на котором султану Сулейману продали славянскую девушку, впоследствии ставшую известной как Хюррем-султан.

Смотрите подробнее о крепости, Феодосии, Керчи и множестве других самых интересных мест Крыма в новом выпуске программы «Круиз-контроль» на «Звезде». В первый день путешествия зрители прогуляются по Анапе и исследуют ее пляжи, а затем - на гору Митридат, к развалинам древнего Пантикопея. Позже - в Феодосию, заехав по пути в экологический парк и Кара-Даг.

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