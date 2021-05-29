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СМИ: Пелагея выиграла суд у хоккеиста Телегина и получила все совместно нажитое имущество

Валентина Пескова
13:14 29.05.2021
По данным журналистов, после того, как певица после развода якобы выиграла суд, ее бывший муж намерен взыскать с нее половину заработанных ею за время совместной жизни гонораров.
СМИ: Пелагея выиграла суд у хоккеиста Телегина и получила все совместно нажитое имущество
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Издание «Комсомольская правда» опубликовало статью, в которой утверждается, что хоккеист Иван Телегин якобы намерен «отомстить» бывшей супруге после того, как она выиграла суд и по закону после раздела имущества получила в свое элитную квартиру «Кутузовская Ривьера», половину суммы от проданного автомобиля Bentley Continental GT и загородный дом на Новорижском шоссе, за который спортсмен еще выплачивает ипотеку.

Журналисты со ссылкой на друзей хоккеиста утверждают, что Иван Телегин якобы не согласен с подобным решением суда, так как всю данную недвижимость он приобретал на собственные средства, а певица все гонорары от концертов за время их семейной жизни - якобы переводила на счет своей мамы.

Однако адвокат хоккеиста Ирина Петрова пришла к выводу, что опубликованная в СМИ информация относительно намерений хоккеиста Ивана Телегина по отношению к его бывшей жене, певице Пелагее, носит явно намеренный, клеветнический и заказной характер.  

«Никто из друзей Ивана никаких интервью и пояснений не давали. Отсюда вывод - автором статьи является представитель Пелагеи. Сам судебный процесс по разделу имущества еще не закончен, и по делу должно быть собрано еще много доказательств. Заметка хоть и вызывает улыбку, но имеет целью оказать давление на суд», - цитирует адвоката хоккеиста РИА Новости.

Юрист пояснила, что квартира супругов была приобретена в период их брака на их же общие средства и подлежит разделу так же, как и дом с земельным участком в коттеджном поселке. Этот существенный факт является аксиомой, которая «императивно закреплена в законе», прокомментировала Ирина Петрова.

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