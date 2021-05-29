В Севастополе приняли в состав Черноморского флота новый морской танкер «Вице-адмирал Паромов».

В главной базе Черноморского флота - Севастополе - в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота приняли малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов».

Перед началом подъема Андреевского флага был проведен чин его освящения, в котором приняли участие командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны ЧФ, а также представители местных органов власти.

Экипаж судна начнет отработку специальных курсовых задач, а затем приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» построили на нижегородском предприятии «Волга» по проекту АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Он является головным судном данного проекта и представляет собой многоцелевое судно, предназначенное для транспортировки жидких, сухих и разрядных грузов, с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов.

Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно также применение судна в качестве патрульного или спасательного. Более того, конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.

МТ «Вице-адмирал Паромов» имеет полное водоизмещение 3500 тонн, длину 78,8 метров, ширину 15,4 метров, и осадку 5 метров при полной загрузке. Экипаж судна составляет 24 человека.