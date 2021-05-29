Дождь, гроза, сильный ветер: москвичей предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 29 мая в Москве ожидается дождь, гроза с усилением ветра до 12-17 м/c. Об этом сообщает МЧС.

В ведомстве призвали москвичей быть осторожными при управлении транспортными средствами - снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего автотранспорта, избегать внезапных маневров, а также парковать машину вдали от деревьев.

Пешеходам же рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и ни в коем случае не укрываться под деревьями. Передвигаясь по краю проезжей части, пешеходу следует обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Детей необходимо не оставлять без присмотра.