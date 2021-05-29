Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: искусственный интеллект уже следит за теми, кто работает из дома

Валентина Пескова
11:29 29.05.2021
В крупных международных компаниях руководители уже успешно внедрили системы наблюдения за сотрудниками, которые стали особенно актуальны в связи с работой на удаленном доступе.
СМИ: искусственный интеллект уже следит за теми, кто работает из дома
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

За рубежом компании все чаще начинают закупать покупают навязчивые инструменты на основе искусственного интеллекта, чтобы следить за своими сотрудниками. Как пишет издание Politico, первой такой компанией стала Uber, которая ввела для своих водителей электронную систему распознавания лиц.

Прибыв на рабочее место водители такси Uber обязаны сфотографировать себя и отправить сэлфи-снимок на специальное приложение, чтобы руководство удостоверилось, что сотрудники уже находятся на рабочем месте. если система увидит, что работник лжет о своей идентичности, - даже если это не так - он теряет работу Uber. Персонал и правительство, пишет издание, - часто жалуются, что такие инструменты наблюдения являются навязчивыми и дискриминационными, а в некоторых случаях - и абсолютно незаконными.

Однако в Uber прокомментировали, что прежде чем заблокировать водителя, его случай обязательно рассматривает «живой» менеджер. К тому же, каждый сотрудник имеет право обжаловать решение компании.

«Наша система проверки ID в реальном времени разработана для безопасности всех, кто использует приложение. Мы проверяем, чтобы правильный водитель или курьер использовал ту или иную учетную запись», - пояснили в Uber.

В феврале отслеживать своих водителей с помощью камер, оборудованными встроенными индикаторами обратной биометрической связи, начали в компании Amazon. Эти устройства следят за тем, когда водители отводят взгляд от дороги или превышают скорость. Благодаря ей, утверждают в Amazon, количество аварий сократилось на 48%.

Конгресс профсоюзов в Великобритании сделал вывод, что технологии надзора за работниками сейчас - на подъеме. 15% опрошенных ими людей сказали, что имели опыт с технологиями мониторинга производительности после появления COVID-19. Системы на основе искусственного интеллекта считывают и идентифицируют слова, которые работники вводят в поисковые системы, а также отслеживают посещаемые ими во время работы сайты. Данная технология может высчитать даже количество шагов, сделанных работником на складе, и сколько раз и как на долго сотрудники отлучаются в туалет. Машина способна на все, что нужно для проверки поведения работников как в интернете, так и в реальности.

Американская компания Sapience Analytics заявила, что ее программным обеспечением за слежением за сотрудниками на рабочих местах пользуются уже более 90 компаний в 18 странах. Благодаря им некоторые работники работали с эффективностью 145% в течение 6 недель подряд.

Однако такие инструменты имеют и «темную сторону» медали. В связи с этим под следствием уже оказался Британский банк Barclays, к которому выразила претензии Служба по вопросам информации, отслеживающая защиту приватности личных данных граждан Соединенного Королевства. Банк обвинили в том, что он использовал программы Sapience Analytics, чтобы шпионить за сотрудниками.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:10 В стране и мире
Видео
В Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в нарушителя при задержании
10:23 В стране и мире
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
09:24 В стране и мире
Видео
В испанском порту опрокинулось судно
08:39 В стране и мире
Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов
06:30 В стране и мире
Видео
Автомобиль со скелетом в салоне вытащили из пруда в Тюмени
Популярное
Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.