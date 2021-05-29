СМИ: искусственный интеллект уже следит за теми, кто работает из дома

За рубежом компании все чаще начинают закупать покупают навязчивые инструменты на основе искусственного интеллекта, чтобы следить за своими сотрудниками. Как пишет издание Politico, первой такой компанией стала Uber, которая ввела для своих водителей электронную систему распознавания лиц.

Прибыв на рабочее место водители такси Uber обязаны сфотографировать себя и отправить сэлфи-снимок на специальное приложение, чтобы руководство удостоверилось, что сотрудники уже находятся на рабочем месте. если система увидит, что работник лжет о своей идентичности, - даже если это не так - он теряет работу Uber. Персонал и правительство, пишет издание, - часто жалуются, что такие инструменты наблюдения являются навязчивыми и дискриминационными, а в некоторых случаях - и абсолютно незаконными.

Однако в Uber прокомментировали, что прежде чем заблокировать водителя, его случай обязательно рассматривает «живой» менеджер. К тому же, каждый сотрудник имеет право обжаловать решение компании.

«Наша система проверки ID в реальном времени разработана для безопасности всех, кто использует приложение. Мы проверяем, чтобы правильный водитель или курьер использовал ту или иную учетную запись», - пояснили в Uber.

В феврале отслеживать своих водителей с помощью камер, оборудованными встроенными индикаторами обратной биометрической связи, начали в компании Amazon. Эти устройства следят за тем, когда водители отводят взгляд от дороги или превышают скорость. Благодаря ей, утверждают в Amazon, количество аварий сократилось на 48%.

Конгресс профсоюзов в Великобритании сделал вывод, что технологии надзора за работниками сейчас - на подъеме. 15% опрошенных ими людей сказали, что имели опыт с технологиями мониторинга производительности после появления COVID-19. Системы на основе искусственного интеллекта считывают и идентифицируют слова, которые работники вводят в поисковые системы, а также отслеживают посещаемые ими во время работы сайты. Данная технология может высчитать даже количество шагов, сделанных работником на складе, и сколько раз и как на долго сотрудники отлучаются в туалет. Машина способна на все, что нужно для проверки поведения работников как в интернете, так и в реальности.

Американская компания Sapience Analytics заявила, что ее программным обеспечением за слежением за сотрудниками на рабочих местах пользуются уже более 90 компаний в 18 странах. Благодаря им некоторые работники работали с эффективностью 145% в течение 6 недель подряд.

Однако такие инструменты имеют и «темную сторону» медали. В связи с этим под следствием уже оказался Британский банк Barclays, к которому выразила претензии Служба по вопросам информации, отслеживающая защиту приватности личных данных граждан Соединенного Королевства. Банк обвинили в том, что он использовал программы Sapience Analytics, чтобы шпионить за сотрудниками.