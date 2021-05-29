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«Степь широкая» и рок-н-ролл: седьмой отборочный этап «Новой Звезды» отметился небывалым разнообразием жанров

Егор Левин
Игорь Балдин
10:10 29.05.2021
В новом отборочном этапе со сцены звучали не только песни, но даже стихи: путешествие по московским изогнутым улицам Есенина и по заснеженным полям Пастернака в яркой национальной окраске горного Алтая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уникальный проект телеканала «Звезда» набирает обороты. Всероссийский вокальный конкурс, в котором принимают участие исполнители из всех регионов, «Новая звезда», скоро выявит одного главного победителя.

Когда до выхода на сцену остаются считанные минуты, участники спешат проверить связки и взять нужный аккорд - не чтобы распеться или разыграться, а уже скорее для смелости. Здесь - вся поющая Россия. Исполнители выбирают для участия самые разные песни, в том числе придают авторский взгляд таким народным произведениям, как «Ой ты, степь широкая».

«У нас приехало в этом году немножко больше артистов, 87. Это не секрет, что мы допустили к участию Донецкую республику. Очень долго они к нам прорывались. И в результате мы решили, что музыка вне политики», - рассказала креативный продюсер и автор проекта Дарья Пиманова.

Новый этап - особенный, его наполняет не только музыка, но и поэзия: путешествие по московским изогнутым улицам Есенина, по заснеженным полям Пастернака - и все это в необычной музыкальной интерпретации певицы Елены Тахтаевой, добавившей к давно знакомым строкам ярких национальных красок горного Алтая.

Поп, джаз, рок-н-ролл - на «Новой звезде» можно услышать все. С каждым годом в конкурсе принимают участие все меньше любителей и все больше профессионалов - они уже известны в своих регионах и теперь приехали сюда, чтобы выйти на новый уровень. Когда на сцене такое разнообразие жанров и стилей, выбрать, конечно, не просто. И тут каждый доверяет только своему вкусу.

«Конечно, я дитя рок-н-ролла. Но мне нравится рок-н-ролл такой “жирный”, как я его называю. С хорошей аранжировкой, хорошей подачей, как Dair Straits, Чак Бэрри», - поделился один из судей конкурса, народный артист России Юрий Николаев.

Сегодняшние победители - уже лучшие из лучших. В основной тур взяли только 87 участников - из нескольких тысяч претендентов, отправивших свои заявки.

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