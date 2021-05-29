Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Работающим россиянам в июне предстоит отдохнуть три дня подряд. Короткая рабочая неделя в офисах получится по случаю Дня России 12 июня, который в этом году выпадает на субботу.

Как напомнил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк, для пятидневной рабочей недели 12 июня является - праздничным днем, 13 июня - выходным, а 14 июня - будет выходным, который перенесут с праздничной субботы, 12 июня.

При этом для шестидневной рабочей недели переноса нет, отметил адвокат, поскольку День России выпадает на рабочую субботу.

«При данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днем, а 13 июня (воскресенье) - выходным. С 14 июля начинается стандартная рабочая неделя», - объяснил Постанюк.

День России 12 июня традиционно относится к нерабочим праздничным дням. Так как в текущем году данная дата, прокомментировал юрист, выпадает на субботу, то понедельник, 14 июня, станет выходным. А в предпраздничную пятницу 11 июня - россиян ждет сокращенный на час рабочий день.