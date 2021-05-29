Брошенную в Финский залив бутылку с запиской нашли спустя десять лет

В Финском заливе обнаружили бутылку с запиской, пролежавшую в воде десять лет.

Известно, что послание в открытое плавание из Санкт-Петербурга отправила польская студентка в 2011 году. Неподалеку от этого места спустя десять лет его обнаружил местный эколог.

Студентка получила ответ от мужчины по имени Максим, нашедшего послание. Об этом она написала на своей странице в Facebook.