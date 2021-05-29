Стена насмерть придавила ребенка под Саратовом
Одиннадцатилетний мальчик погиб из-за падения стены в Саратовской области.
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
В районном центре Татищево Саратовской области 11-летний мальчик погиб в результате падения кирпичной стены. По имеющейся информации, школьник пробрался в гараж через лаз, после чего его придавила рухнувшая стена.
Инцидент произошел в пятницу вечером на улице Аткарской. Ребенок погиб на месте. Как сообщили в прокуратуре области, мальчик воспитывался в благополучной семье. Об этом пишет РИА Новости.
В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ход проверки находится под контролем региональной прокуратуры.