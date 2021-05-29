Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог рассказала, как сделать мучные изделия полезными

Анна Берестовая
00:29 29.05.2021
Диетолог объяснила, почему мучное не всегда вредно и как приготовить правильные блины и панкейки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала «Звезде», в каких случаях мучные изделия могут быть полезны для здоровья. Основной вопрос, как отметила эксперт, заключается в том, какая мука используется для изготовления продукта. Сам же вид изделия имеет не столь большое значение.

«Важно все-таки, чтобы мука, которая используется для этих продуктов, была цельносмолотая, цельнозерновая, то есть предварительно не очищенная от пищевых волокон. Семена не должны быть предварительно очищенными», - указала специалист.

Диетолог объяснила, что такая мука дает более длительное чувство насыщения. Кроме того, она содержит пищевые волокна, которые необходимы для очищения кишечника, что важно в процессе снижения веса. Также в ней присутствуют витамины группы B и магний, которые необходимы для нормального протекания обменных процессов в организме.

«Часто в мучные изделия добавляется сахар. Если возможно, мы его не добавляем совсем. Если это не предусмотрено, и какой-то сладкий вкус должен быть у данных продуктов - тогда это могут быть, например, сахарозаменители натуральные (эритрит и стевия)», - отметила Круглова.

Также следует учитывать количество жира, использующегося при изготовлении продуктов, и стараться уменьшать его. К примеру, те же блинчики или панкейки можно жарить на сухой сковороде, либо добавлять небольшое количество масла в тесто, но при этом не смазывать дополнительно сковороду маслом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:59 В стране и мире
Видео
В Сети опубликовано видео погони за лихачом на Mercedes в Сочи
23:18 В стране и мире
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились
23:19 В стране и мире
Движение по Босфору возобновлено после аварии с танкером
22:43 В стране и мире
США запросили у конгресса 665 млн долларов для защиты от РФ и КНР
20:00 В стране и мире
Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за «новой работы»
Популярное
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.