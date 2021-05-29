Диетолог рассказала, как сделать мучные изделия полезными

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала «Звезде», в каких случаях мучные изделия могут быть полезны для здоровья. Основной вопрос, как отметила эксперт, заключается в том, какая мука используется для изготовления продукта. Сам же вид изделия имеет не столь большое значение.

«Важно все-таки, чтобы мука, которая используется для этих продуктов, была цельносмолотая, цельнозерновая, то есть предварительно не очищенная от пищевых волокон. Семена не должны быть предварительно очищенными», - указала специалист.

Диетолог объяснила, что такая мука дает более длительное чувство насыщения. Кроме того, она содержит пищевые волокна, которые необходимы для очищения кишечника, что важно в процессе снижения веса. Также в ней присутствуют витамины группы B и магний, которые необходимы для нормального протекания обменных процессов в организме.

«Часто в мучные изделия добавляется сахар. Если возможно, мы его не добавляем совсем. Если это не предусмотрено, и какой-то сладкий вкус должен быть у данных продуктов - тогда это могут быть, например, сахарозаменители натуральные (эритрит и стевия)», - отметила Круглова.

Также следует учитывать количество жира, использующегося при изготовлении продуктов, и стараться уменьшать его. К примеру, те же блинчики или панкейки можно жарить на сухой сковороде, либо добавлять небольшое количество масла в тесто, но при этом не смазывать дополнительно сковороду маслом.