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Бушующая стихия: на Алтайский край обрушился мощный ураган

Алена Миронова
10:22 28.05.2021
На Кытмановский район Алтайского края обрушился ураган с градом.
© Видео: rina_shelepova, Instagram © Фото: rina_shelepova, Instagram
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На Кытмановский район Алтайского края обрушился мощный ураган с градом. Он разыгрался в селе Старая Тарба вечером в четверг, 27 мая.

Местные жители стали активно делиться увиденным в Сети.

На кадрах видно, как бушующий ветер сносит несколько огромных бочек на территории фермерского хозяйства. Бочки под порывами ветра покатились прямо по полю.

Началось же все с сильного ветра, ливня и града. Всего за несколько минут ураган разметал по полю фермерские постройки.

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