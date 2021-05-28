Бушующая стихия: на Алтайский край обрушился мощный ураган

На Кытмановский район Алтайского края обрушился мощный ураган с градом. Он разыгрался в селе Старая Тарба вечером в четверг, 27 мая.

Местные жители стали активно делиться увиденным в Сети.

На кадрах видно, как бушующий ветер сносит несколько огромных бочек на территории фермерского хозяйства. Бочки под порывами ветра покатились прямо по полю.

Началось же все с сильного ветра, ливня и града. Всего за несколько минут ураган разметал по полю фермерские постройки.