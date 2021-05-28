В Китае строится испытательная линия для поездов со скоростью до 1 000 километров в час

В Китае идет строительство испытательной линии для поездов на магнитной подвеске, которые смогут развивать скорость до 1 000 километров в час.

Планируется, что поезд будет передвигаться по вакуумной трубе, что значительным образом снизит сопротивление воздуха, а также уровень шума. А из-за использования технологии магнитной левитации поезд сможет развить скорость до 1 000 километров в час. Об этом сообщает газета Science and Technology Daily.

Так, поезд будет двигаться гораздо быстрее авиалайнера, который обычно летит со скоростью порядка 800-900 километров в час.

Первая стадия проекта пройдет на линии длиной в два километра. Сами же испытания будут длиться два года.