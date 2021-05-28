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Во Владимирской области военные дознаватели показали навыки работы с «задержанными преступниками» в рамках АрМИ-2021

Олег Лавров
09:28 28.05.2021
Злоумышленники не смогли скрыться во время проверки военной полицией, после чего к работе приступили дознаватели во время проверки выучки этих специалистов под Владимиром.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подразделение военной полиции на конкурсе Армейских игр во Владимирской области перекрывает дорогу военнослужащим, похитившим из части оружие. Злоумышленники пытаются скрыться на угнанной  машине, однако, поняв, что это невозможно - начинают отстреливаются. Группа быстрого реагирования ликвидирует одного из нарушителей на месте. Другой пытается скрыться, бросив гранату, но его останавливает служебная собака.

С ситуациями, разыгранными во время конкурса на показательных выступлениях, сотрудники военной полиции могут столкнуться и во время службы. Но немаловажна и роль дознавателей в правоохранительной структуре Вооруженных сил. Впервые для них был организован специальный конкурс профессионального мастерства.

Открытие окружного этапа соревнований ЗВО прошло во Владимирском госуниверситете. В них - три десятка участников, среди которых есть и выпускники этого вуза. В группе поддержки - ректор, примеряющий элементы комплекта боевой экипировки «Ратник».

Органы дознания в структурах военной полиции появились в 2017 году. До этого полномочия военной комендатуры были ограничены. После их появления в составе комендатуры с командиров воинских частей сняли ряд несвойственных им функций. Сама военная полиция Вооруженных сил недавно отметила 10 лет со дня основания.

В армию приходят молодые люди, с разным уровнем воспитания и правосознания, а задача офицеров - обеспечить в вооруженных силах твердый уставной порядок.

«Офицеры, которые здесь участвуют в конкурсе - 90% из них уже побывали в Сирийской Республике и попробовали свои навыки на практике. При организации конкурса это учли», - рассказал судья окружного этапа конкурса дознаватель Евгений Орлов.

Действия военных дознавателей на каждом этапе оценивает жюри, в составе которого - сотрудники различных управлений и служб. На одном из элементов конкурса показывают место, где по легенде произошло убийство - его по периметру огораживают лентой. К работе приступают дознаватели с криминалистическим чемоданом, улики фиксируют и изымают. Уже сняты следы с пистолета, которым предположительно произвели выстрел, так же снимаются слепки следов от обуви, обнаруженные по периметру.

Осмотрев место преступления офицеры военной полиции выходят на след подозреваемого, преодолевая по пути многочисленные препятствия. Это - тропа военного дознавателя. В ней различные элементы - «экипировка», «криминалистическая тактика», «линия огня», «эвакуация». Здесь важны не только профессиональные навыки, но и физическая подготовка, ловкость и навыки обращения с оружием. Лучший дознаватель военной полиции представит Западный военный округ на всеармейском этапе конкурса.

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