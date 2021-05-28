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Поддержать Палестину: более 600 мировых звезд призвали коллег отказаться от выступлений в Израиле

Валентина Пескова
08:06 28.05.2021
Петицию с призывом бойкотировать выступления в Израиле подписали более 600 музыкантов, среди которых - люди с мировой известностью: от Роджера Уотерса (Pink Floyd) до Джулиана Касабланкаса (The Strokes).
Поддержать Палестину: более 600 мировых звезд призвали коллег отказаться от выступлений в Израиле
© Фото: Om1, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Шестьсот мировых признанных величин - настоящих звезд в мире музыки - подписали открытое письмо, в котором призвали коллег по всему миру не посещать с концертами Израиль, пока военные этой страны не прекратят бомбить Палестину.

В поддержку Палестины высказались Роджер Уотерс из группы Pink Floyd, Серж Танкян (System of a Down), Джулиан Касабланкас из The Strokes, Терстон Мур из Sonic Youth, Black Thought and Questlove из The Roots, Николас Джаар, Noname и Оуэн Паллетт.

«Мы предлагаем вам выразить свою солидарность с народом Палестины. Нельзя молча соучаствовать в войне, которую ведет Израиль. Молчание - не приведет сегодня ни к чему хорошему: жестокие и бесчеловечные бомбардировки Израиля по сектору Газа уже привели там в 245 жертвам», - говорится в петиции.

Музыканты подчеркивают, что миллионы палестинских беженцев лишены права вернуться к проживанию на своей родной земле, а израильское правительство претворяет в жизнь свой проект по этнической зачистке палестинского народа.

Звезды призывают не молчать и не поощрять действия Израиля, в связи с чем - отказаться от выступлений в этой стране. Количество подписавшихся музыкантов выглядит впечатляюще.

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