Поддержать Палестину: более 600 мировых звезд призвали коллег отказаться от выступлений в Израиле

Шестьсот мировых признанных величин - настоящих звезд в мире музыки - подписали открытое письмо, в котором призвали коллег по всему миру не посещать с концертами Израиль, пока военные этой страны не прекратят бомбить Палестину.

В поддержку Палестины высказались Роджер Уотерс из группы Pink Floyd, Серж Танкян (System of a Down), Джулиан Касабланкас из The Strokes, Терстон Мур из Sonic Youth, Black Thought and Questlove из The Roots, Николас Джаар, Noname и Оуэн Паллетт.

«Мы предлагаем вам выразить свою солидарность с народом Палестины. Нельзя молча соучаствовать в войне, которую ведет Израиль. Молчание - не приведет сегодня ни к чему хорошему: жестокие и бесчеловечные бомбардировки Израиля по сектору Газа уже привели там в 245 жертвам», - говорится в петиции.

Музыканты подчеркивают, что миллионы палестинских беженцев лишены права вернуться к проживанию на своей родной земле, а израильское правительство претворяет в жизнь свой проект по этнической зачистке палестинского народа.

Звезды призывают не молчать и не поощрять действия Израиля, в связи с чем - отказаться от выступлений в этой стране. Количество подписавшихся музыкантов выглядит впечатляюще.