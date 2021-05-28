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«Оставаться на месте»: эксперт рассказал о правилах безопасной прогулки в лесу с детьми

Алена Миронова
08:31 28.05.2021
Эксперт раскрыл, о каких правилах безопасности нахождения в лесу следует рассказать ребенку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Полегенько, РИА Новости
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Перед походом в лес родителям следует провести беседу с детьми. О том, с какими правилами следует ознакомить ребенка, «Звезде» рассказал координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

«У них обязательно должен быть с собой полностью заряженный мобильный телефон. Лучше, если к нему будут еще дополнительные аккумуляторы и, естественно, провод, чтобы исключить возможность, что ребенок окажется с разряженным телефоном», - отметил эксперт.

Второй важный момент - яркая одежда. Леонов рекомендует надеть на ребенка яркий светоотражающий жилет, чтобы не потерять его из виду.

«Наденьте на ребенка яркий светоотражающий жилет, который продается на заправках, стоит там 200 рублей. Прям перед входом в лес надели на ребенка жилет. Вы его будете видеть в лесу издалека. Не надо аукаться, его хорошо будет видно. Третье - необходимо ребенку дать с собой в воду, не меньше литра. И какой-то калорийный перекус - мюсли или батончик, шоколадку, что-то такое», - рекомендует Леонов.

Также обязательно следует дать ребенку с собой свисток. 

«Кричать в лесу неплохо, но голос очень быстро садится. Особенно детский голос может очень быстро осипнуть. Поэтому должен быть свисток. Свистнул и хорошо, громко слышно. И с собой должен быть компас. Научите ребенка пользоваться компасом. Обязательно. Перед входом в лес надо взять аварийный азимут. Объясните ребенку, что это такое», - подчеркнул эксперт.

В случае же, если ребенок все-таки потерялся, необходимо рассказать, что ему следует позвонить вам. Если же он не может дозвониться - надо звонить в 112. Следующий важный момент - надо проговорить, что ребенок должен оставаться на месте. В этом случае его можно будет гарантированно найти в первые часы. Если же ребенок решит выбираться самостоятельно, то искать его можно долго, резюмировал Леонов.

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