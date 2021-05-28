Бойцы спецслужбы на боевых вертолетах Ми-8 вытащили раненых товарищей из Финского залива

В российских Вооруженных Силах есть специальная служба, бойцы которой буквально с небес спустятся, чтобы спасти раненых. Эвакуировать пострадавших прямо из ледяной воды и нырнуть для этого в Финский залив в экстремальных условиях - такое под силу только настоящим профессионалам.

По сценарию военных учений, бедствие в бухте Финского залива потерпел экипаж военного вертолета, который обозначили небольшим оранжевым пятном. Авиационные спасатели подготовили лебедку к беспарашютному десантированию.

В роли пострадавших, облачившись в специальный гидрокостюм, выступил корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев и старший прапорщик Алексей Мищук. Он служит в спасательной парашютно-десантной группе одного из авиаполков 6-й армии ВВС и ПВО ЗВО уже более десятка лет. Тем не менее, это не отменяет для него регулярные и интенсивные тренировки.

Эвакуация вертолетом - самый быстрый и эффективный способ забрать раненых с поля боя или летчика с места катапультирования. Главная особенность эвакуации с воды в том, что вертолет не может зависнуть строго вертикально, он - в стороне, потому что течение и сильный ветер.

Пока Ми-8 уходит на второй круг, первая бригада успевает отдышаться и уступить место на воде другим спасателям. Получается своеобразная эвакуационная эстафета: те, кого поднимают на верх, быстро меняют снаряжение и тут же спускаются за очередным условно пострадавшим. Это - слаженная командная работа - как летного состава, так и спасателей и командного состава

Парашютно-десантные спасательные группы есть в каждой авиационной части. Трехнедельные учебно-тренировочные сборы специалистов этой службы проводят дважды в год. Одна из задач, как для спасателей, так и для летчиков - отработать действия в сложных метеоусловиях при сильном ветре, создающем повышенное вращение. Впереди у военных спасателей - не менее сложные упражнения: полеты в ночное время и прыжки на воду с парашютом.