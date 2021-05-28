Россиянам рассказали о самом дешевом варианте приготовления окрошки

Самым дешевым вариантом популярной в России окрошки стало ее приготовление на газированной минеральной воде. Самый же дорогой вариант - на квасе с говядиной.

Так, согласно подсчетам, цена окрошки на порцию на четырех-пяти человек на газированной минеральной воде составит 426 рублей. Вариант приготовления блюда на квасе с говядиной - 702 рубля, из которых 364 рубля уйдут на покупку 300 граммов охлажденного мяса. Об этом сообщает РИА Новости.

Классический вариант приготовления окрошки состоит из кваса, вареной колбасы, картофеля, яиц, огурцов, редиса и зелени. Обычно суп подают со сметаной. Такая окрошка на квасе в текущем году будет стоить 521 рубль на порцию на 4-5 человек.

Стоимость приготовления окрошки на кефире будет меньше - за нее придется отдать около 506 рублей. Для тех, кто не употребляет в пищу мясо, существует рецепт приготовления окрошки на квасе с тунцом - он обойдется в 513 рублей. Вегетарианская же окрошка на квасе с нутовой колбасой и без яиц - 587 рублей.