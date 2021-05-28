Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в 1,5 раза

Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в полтора раза.

Спасателям удалось потушить уже более 50 пожаров. Всего горит свыше 4,5 тысяч гектаров территории. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

В Тюменской области сохраняется самая сложная обстановка. Огонь там охватил более трех тысяч гектаров. Для ликвидации возгораний задействовали свыше 90 человек и 30 единиц техники.

Для того, чтобы найти очаги, которые в своем большинстве находятся в труднодоступных районах, спасатели проводят ежедневный мониторинг территории с воздуха с помощью беспилотников.