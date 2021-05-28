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По холмам и косогорам: участники «Гонки взводов» прошли все преграды на «Уралах-43206» под Саратовом

Валентина Пескова
06:32 28.05.2021
Заключительный этап всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня» - «Гонка взводов» прошел на полигоне Широкий Карамыш и принес победу минометчикам 631 учебного центра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Саратовской области на Всеармейском конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики 631 учебного центра боевого применения артиллерии победили на заключительном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» - «Гонка взводов», показав слаженную работу своих расчетов на полигоне Широкий Карамыш.

© Минобороны РФ

Взвод, возглавляемый лейтенантом Василием Васильевым, поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов, установив лучшее время прохождения трассы - 15 минут 50 секунд. Второе место заняла команда Михайловской военной артиллерийской академии под руководством старшего лейтенанта Станислава Сецкого. На третью позицию вышло подразделение старшего лейтенанта Руслана Кулиева, представляющего Центральный военный округ.

© Минобороны РФ

В ходе этапа «Гонка взводов» военнослужащие в составе расчетов поразили цели условного противника из минометного комплекса 2С12А «Сани» с закрытых и открытых огневых позиций, на дальностях до двух тысяч метров.

© Минобороны РФ

Водители на автомобилях «Урал-43206» успешно и виртуозно преодолели водную преграду, косогор, холм, колейный мост и минно-взрывное заграждение, а также участок маневрирования, обозначенный проходами.

© Минобороны РФ

Судейской комиссия конкурса АРМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» осталось подвести общие итоги соревнований, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Награждение победителей проведут 29 мая 2021 года на полигоне Широкий Карамыш под Саратовом.

© Минобороны РФ
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