По холмам и косогорам: участники «Гонки взводов» прошли все преграды на «Уралах-43206» под Саратовом
Заключительный этап всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня» - «Гонка взводов» прошел на полигоне Широкий Карамыш и принес победу минометчикам 631 учебного центра.
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В Саратовской области на Всеармейском конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики 631 учебного центра боевого применения артиллерии победили на заключительном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» - «Гонка взводов», показав слаженную работу своих расчетов на полигоне Широкий Карамыш.