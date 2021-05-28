Армия По холмам и косогорам: участники «Гонки взводов» прошли все преграды на «Уралах-43206» под Саратовом Валентина Пескова Заключительный этап всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня» - «Гонка взводов» прошел на полигоне Широкий Карамыш и принес победу минометчикам 631 учебного центра. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Саратовской области на Всеармейском конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики 631 учебного центра боевого применения артиллерии победили на заключительном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» - «Гонка взводов», показав слаженную работу своих расчетов на полигоне Широкий Карамыш. © Минобороны РФ Взвод, возглавляемый лейтенантом Василием Васильевым, поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов, установив лучшее время прохождения трассы - 15 минут 50 секунд. Второе место заняла команда Михайловской военной артиллерийской академии под руководством старшего лейтенанта Станислава Сецкого. На третью позицию вышло подразделение старшего лейтенанта Руслана Кулиева, представляющего Центральный военный округ. © Минобороны РФ В ходе этапа «Гонка взводов» военнослужащие в составе расчетов поразили цели условного противника из минометного комплекса 2С12А «Сани» с закрытых и открытых огневых позиций, на дальностях до двух тысяч метров. © Минобороны РФ Водители на автомобилях «Урал-43206» успешно и виртуозно преодолели водную преграду, косогор, холм, колейный мост и минно-взрывное заграждение, а также участок маневрирования, обозначенный проходами. © Минобороны РФ Судейской комиссия конкурса АРМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» осталось подвести общие итоги соревнований, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Награждение победителей проведут 29 мая 2021 года на полигоне Широкий Карамыш под Саратовом. © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика