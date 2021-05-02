Золотой запас АрМИ: как российские военные установили несколько мировых рекордов

За время существования Армейских международных игр российские военные смогли показать выдающие результаты и накопили золотой запас уникальных рекордов. Корреспондент «Звезды» Максим Румянцев встретился с рекордсменами АрМИ-2020, которые рассказали о своем пути к золоту Игр.

Абсолютное достижение в борьбе за живучесть аварийного корабля в одной из номинаций конкурса «Глубина» установили водолазы в Севастополе. Для того, чтобы залатать пробоину, профессиональному специалисту понадобилось 5 минут 45 секунд, учитывая, что приблизительный норматив 10 минут.

Для выполнения задания у участников было 54 детали и 16 болтов разного диаметра. Запутаться и упустить в мутной воде любую мелочь легко, однако любая ошибка грозит штрафными минутами.

«Затянуть необходимо так, чтобы судья под водой не способен был руками открутить, то есть только ключом. Все, что откручивается вручную считается как штраф и добавляется минута. Это будет называться не герметичная затяжка», - рассказал командир отделения водолазов Балтийского флота, автор абсолютного рекорда международных армейских игр в одной из номинаций конкурса «Глубина» Виктор Апрелькин.

В прошлом году российские водолазы одержали уверенную победу во всех номинациях, хотя соперники буквально дышали в затылок как под водой, так и на поверхности. Нешуточные страсти и эмоции абсолютно на всех этапах АрМИ.

Морпехи Балтфлота под командованием Германа Кондрашкина в конкурсе «Морской десант» стали рекодсменами полосы препятствий забрали. Сегодня старший сержант на тренерской работе делится опытом, готовит следующих чемпионов.

По маршруту два десятка препятствий высокого уровня сложности. Каждое забирает очень много сил и сбивает дыхание. Даже самым подготовленным морпехам необходимо не меньше десяти минут, а дальше каждая секунда «на вес золота». Протяженность дистанции - 1 300 метров, зачет времени - по последнему конкурсанту.

«Рекорд на данной трассе у нас 9 минут 21 секунда. Это очень хороший показатель. Мы долго работали, стремились к этому и добились наконец своего», - рассказал командир отделения, победитель международного конкурса «Десантный взвод-2020», рекордсмен АрМИ-2020 Герман Кондрашкин.

Добились своего и летчики вертолетного полка из Новосибирска. Командир транспортно-боевого Ми-8 Руслан Ямашев каждый вираж «Авиадартса» может прокрутить по памяти.

«Ведущий крен к 20, а я должен перестроиться с левого пеленга в правый. Потом уже с этого пеленга сделали вираж на 360 и вышли из зоны», - поделился летчик.

По всем элементам задания летчики показали лучшие результаты. Все мишени были уничтожены огнем авиапушки и неуправляемыми ракетами. Стать чемпионами новосибирцы смогли даже несмотря на нештатную ситуацию в воздухе, когда во время одного из пилотажных заданий пропала связь между ведомым и ведущим.

«Я не слышал его команд и действовал интуитивно. Наблюдал за ним. Он начинает выполнять, мое подсознание ждет его голосовой команды по радио, но она не поступала. Не дожидаясь, начинал выполнять, потому что он натекал на меня. Когда на земле разговаривали, он говорит: «Руслан ты меня не слышал? Я говорил влево-вправо довернись», - а я ничего вообще не слышал. Тогда мы и выяснили что летали без связи, но тем не менее и там мы забрали максимальный балл», - рассказал Ямашев.

В числе рекордсменов международных армейских игр 2020 года большая часть российских военнослужащих. Новые результаты и рекорды станут известны уже скоро, поскольку подготовка к АрМИ-2021 идет полным ходом