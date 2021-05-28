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Пролетая над Египтом: российский космонавт показал виды реки Нил из космоса

Алексей Курильченко
05:46 28.05.2021
Космонавт Олег Артемьев опубликовал в Instagram виды реки Нил из иллюминатора МКС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: olegmks Instagram
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Удивительные кадры из космоса выложил в Instagram российский космонавт Олег Артемьев. Он показал, как выглядит река Нил из иллюминатора международной космической станции. Река берет начало на Восточно-Африканском плоскогорье и впадает в Средиземное море. А если присмотреться, на кадрах видны еще и мелкие точки - это не что иное, как пирамиды.

Пользователи Instagram оказались в восторге от увиденных кадров. Некоторые в комментариях попросили космонавта показать и другие красоты природы, например озеро Байкал.

В 2020 году Олег Артемьев передал московскому Музею космонавтики Знамя Победы, побывавшее с ним на МКС в 2018 году. На знамени стоят подписи самого Артемьева и другого российского космонавта - Антона Шкаплерова.

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