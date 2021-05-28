Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачного снимка

Многие фотографии, которые люди снимают во время поездок на летнем отдыхе, выглядят очень похожими друг на друга. Официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталия Аксенова объяснила, как можно сделать действительно эффектные и оригинальные снимки.

В первую очередь, по замечанию эксперта, важен взгляд модели. Для хорошего кадра глаза должны получиться живыми и заинтересованными. Чтобы добиться такого эффекта можно представлять перед собой любимого человека и как бы начинать заигрывать с ним.

Также значение имеет верно подобранная поза. Аксенова указала, что приближенные к объективу части тела кажутся визуально больше, о чем не стоит забывать. Кроме того, на фото должно присутствовать много ломанных линий.

«Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее», - цитирует радио Sputnik специалиста.

Фотограф добавила, что сейчас для получения действительно хороших кадров вовсе не обязательно наличие профессиональной техники. Справиться со своей задачей и порадовать красивыми снимками с отдыха может и обычный смартфон.