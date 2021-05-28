Военные медики в Калининграде обсудят вопросы сохранения здоровья военнослужащих

В Калининграде начался сбор специалистов медицинской службы Вооруженных Сил России под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ. В мероприятиях принимают участие начальники медицинских служб родов войск, военных округов, армий и военных госпиталей Минобороны России.

В ходе сбора более 80 ведущих представителей военной медицины подведут итоги за 2020 год, рассмотрят вопросы медицинского обеспечения группировок войск в полевых условиях, обсудят вопросы функционирования системы медицинского снабжения ВС РФ в условиях современных вызовов и угроз, функционирование медицинских учреждений в ходе приведения войск в боевую готовность.

Особое внимание военных медиков будет уделено вопросам сохранения здоровья военнослужащих в условиях распространения коронавирусной инфекции. На эту тему будут проведены специальные занятия для специалистов санитарно-противоэпидемического профиля, где до участников сбора будут доведены особенности профилактики и предупреждения COVID-19.

Также военные медики примут участие в занятиях на полигоне Хмелевка, там будут отработаны вопросы приведения медицинских учреждений в боевую готовность. Будет показана организация работы пунктов управления медицинским обеспечением объединений, соединений и частей. Продемонстрирована работа аптеки медицинского подразделения в полевых условиях. А также показаны методики отбора и доставки проб биоматериала от зараженного вирусом на диагностику.

В рамках сбора с руководством военно-медицинских структур Министерства обороны России будут организованы тематические круглые столы, где военнослужащие обменяются мнениями о повышении возможностей обеспечения медицинской техникой и имуществом вновь сформированных медицинских соединений, воинских частей и организаций.

Кроме этого руководством будет обсуждены вопросы готовности медицинских служб, задействованных в совместных стратегических учениях «Запад-2021».