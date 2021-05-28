Дорога к знаниям: в Сирии открылся гуманитарный коридор для сдающих экзамены школьников

В Сирии начинают работу пункты пропуска для школьников, которые сдают экзамены в учебных заведениях страны. Для подростков вполне серьезная поездка все равно остается больше развлечением. Тем более, что взрослых почти нет, а кругом все друзья. Из северных районов провинции Алеппо они, по сути, отправились во взрослую жизнь. Всем этим подросткам предстоит сдать государственные экзамены, на территории, где существует полноценная государственная власть. И именно от этого будет зависеть будущее каждого из них.

«Я из Мэнбиджа, еду сдавать экзамены. Я хочу стать доктором. В нашей деревне нет врачей. Я вернусь и буду лечить всех знакомых. Они меня уже просят об этом, хотя я еще даже не сдал экзамены», - рассказывает Рами Матарам.

Все подростки проживают в населенных пунктах на северо-востоке Сирии, и мало кто из них имеет возможность получать полноценное образование. В некоторых селах государственные школы не работают из-за сложной обстановки. Обучаются кто как может, но чтобы продолжить образование в сирийских вузах или профессиональных училищах, нужно подтвердить уровень знаний.

«Всем школьникам Сирии необходимо сдать экзамены под флагом Сирии. Именно здесь, где есть образование, где организован учебный процесс. Выпускники смогут поступать во все университеты Сирии: в Дамаске, Хомсе, Алеппо, Латакии», - отмечает Шакрших Нури.

Ежегодно, чтобы сделать образование для жителей пока еще сложных территорий более доступным, сирийские власти вместе с российским центром по примирению враждующих сторон, организовывают гуманитарные коридоры. Выделяется транспорт, охрана и продумывается логистика. В каждом автобусе за подростками присматривают взрослые.

«Общее число школьников, которые пройдут через пункт пропуска - 6800 человек. Планируется в три дня переход школьников к нам. Мы их перевозим с департаментом транспорта Алеппо в школы, специально предназначенные для их проживания и сдачи экзаменов», - рассказывает Представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Есюнин.

Через несколько дней, после того как пройдут экзамены и все эти ученики получат соответствующие дипломы, подростки так же весело разъедутся по домам. Впрочем те, кто решил поступать в ВУЗы Алеппо и Дамаска, останутся. У них начинаются вступительные экзамены и новая, студенческая жизнь. В общей сложности через шесть пунктов пропуска планируется перевезти почти 22 тысячи школьников.